2018-09-24T15:02:17+03:00
Экономика

В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы

В этом году аграриям дали дополнительно 126 миллионов рублей на компенсации из-за подорожавшего топлива
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Новое предприятие будет способно переработать половину урожая кукурузы, выращиваемой в регионе.Новое предприятие будет способно переработать половину урожая кукурузы, выращиваемой в регионе.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Волгоградской области сельскому хозяйству сегодня уделяется большое внимание. Так уж сложилось, что многие земли в нашем регионе относятся к, так называемой зоне рискованного земледелия. И без поддержки там расти ничего не будет. Вот и помогают.

- Один из самых эффективных инструментов помощи сельхозпроизводителям региона - это несвязанная погектарная поддержка. Результат его применения - стабильно высокие показатели по производству зерна на протяжении последних лет, - отметил депутат Волгоградской областной Думы Михаил Струк. - Поэтому наш парламентский комитет по аграрным вопросам одобрил увеличение расходов на погектарную поддержку в этом году. Еще на 126 миллионов рублей. Деньги пойдут на возмещение затрат, вызванных удорожанием дизельного топлива.

На развитие молочного животноводства в этом году также предусмотрели дополнительные средства в региональном бюджете.

Упор сделали и на развитие сферы переработки. Уже заработали консервные заводы Ленинском и Среднеахтубинском районах. В 2021 году в Алексеевском районе планируют запустить комбинат по переработке кукурузы, способный переработать половину волгоградского урожая этой культуры

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