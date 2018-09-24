В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы

СЕГОДНЯ 15:02 2018-09-24T15:02:17+03:00

В этом году аграриям дали дополнительно 126 миллионов рублей на компенсации из-за подорожавшего топлива

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В Волгоградской области сельскому хозяйству сегодня уделяется большое внимание. Так уж сложилось, что многие земли в нашем регионе относятся к, так называемой зоне рискованного земледелия. И без поддержки там расти ничего не будет. Вот и помогают.

- Один из самых эффективных инструментов помощи сельхозпроизводителям региона - это несвязанная погектарная поддержка. Результат его применения - стабильно высокие показатели по производству зерна на протяжении последних лет, - отметил депутат Волгоградской областной Думы Михаил Струк. - Поэтому наш парламентский комитет по аграрным вопросам одобрил увеличение расходов на погектарную поддержку в этом году. Еще на 126 миллионов рублей. Деньги пойдут на возмещение затрат, вызванных удорожанием дизельного топлива.

На развитие молочного животноводства в этом году также предусмотрели дополнительные средства в региональном бюджете.

Упор сделали и на развитие сферы переработки. Уже заработали консервные заводы Ленинском и Среднеахтубинском районах. В 2021 году в Алексеевском районе планируют запустить комбинат по переработке кукурузы, способный переработать половину волгоградского урожая этой культуры