2018-09-24T14:26:13+03:00
Общество

Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника

Пенсионер потерялся на Дону в потемках
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пенсионера на лодке искали до 4 часов утра. Нашли.Пенсионера на лодке искали до 4 часов утра. Нашли.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Без трофеев, зато с приключениями сходили два волгоградских друга поохотиться. 22 сентября в Волгоградской области открылась охота на водоплавающих птиц. И 28-летний парень вместе со своим 65-летним другом-охотником отправились открывать сезон в Калачевский район. Приехали к Дону примерно к трем часам дня, спустили лодки на воду и решили разойтись в разные стороны, чтоб не мешать друг другу. А вечером договорились встретиться в условленном месте.

Молодой человек прождал пенсионера больше часа, но друг так с охоты и не вернулся. Тогда парень пошел в полицию. В Отделе МВД России по Калачевскому району собрали группу и отправились на поиски «потеряшки». Искали всю ночь и только к 4 утра, когда стало светать, нашли его в одном из водоёмов, образованных протоками реки Дон. Мужчина спал в пришвартованной к островку лодке.

Как пояснил спасителям пожилой мужчина, он заблудился в сумерках и, опасаясь, чтоб ночью его не унесло течение, он прибился к островку и решил там переночевать.

К счастью, пенсионер не пострадал. Лишь замерз, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - Полицейские доставили мужчину в отделение и напоили чаем. После чего отправили его домой.

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