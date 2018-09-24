2018-09-24T13:06:22+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей

Мошенники за деньги обещали бизнесмену изменить решение суда, вынесенное не в его пользу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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При передаче денег мошенников и задержали.При передаче денег мошенников и задержали.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Сотрудники УФСБ по Волгоградской области поймали на «горячем» парочку аферистов - 37-летнюю женщину и ее 49-летнего приятеля. Их задержали при передаче денег, которую они потребовали у волгоградского бизнесмена.

А началась история с того, что на бизнесмена - владельца фирмы, занимающейся строительством и продажей сельхозобъектов и оборудования, подали в суд за то, что он не выполнил договор подряда. Суд обязал его компанию выплатить аванс и убытки от ее «работы». В это время парочка мошенников, разузнав о проблемах бизнесмена, пришла к нему с предложением помочь. Они пообещали, что за 3,5 миллиона рублей смогут уладить его вопрос и отменить решение суда, вынесенное не в его пользу.

Владелец фирмы согласился. В сентябре аферисты и бизнесмен встретились в кафе города Камышина, где и должна была состояться передача денег. Но тут то их и поймали.

Как уточнили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, на парочку уже завели уголовное дело по статье «покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Выяснилось, что мошенники и не собирались помогать бизнесмену, а просто решили так заработать.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

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