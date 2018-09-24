На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице

СЕГОДНЯ 12:21 2018-09-24T12:21:03+03:00

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Утро понедельника, 24 сентября, началось с печальных новостей из Астраханской области. Накануне вечером на 16-м километре трассы «Ахтубинск - Нижний Баскунчак» произошла страшная авария с погибшими и пострадавшими.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, виновницей смертельного ДТП стала 32-летняя женщина. Именно она была за рулем «Nissan Almera» и не справилась с управлением. Машину занесло на дороге и она слетела с трассы в кювет, где перевернулась. А в иномарке ехали кроме водителя еще четверо человек. Все пассажиры - из Республики Узбекистан. Они работали в астраханской области и женщина как раз везла их к месту работы.

В машине, которая превратилась в груду металла, погибла одна из пассажирок - 40-летняя женщина. Автоледи, а также 24-летняя девушка, еще одна 40-летняя женщина и 50-летний мужчина получили закрытые черепно-мозговые травмы, переломы рёбер, ключицы, костей таза и множественные ушибы. Их госпитализировали в реанимационное и травматологическое отделения, уточнили в астраханской полиции.

Сейчас сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Ахтубинскому району Астраханской области уточняют обстоятельства происшедшего ДТП. Проводится проверка.