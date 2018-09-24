2018-09-24T12:00:10+03:00
Общество

Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин

24 сентября он официально вступил в должность
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото администрации Волжского.Фото администрации Волжского.
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 сентября, Игорь Воронин официально стал главой Волжского. На аппаратном совещании, которое прошло в администрации, он принял присягу на верность городу. А председатель Волжской гордумы Дмитрий Ястребов вручил Игорю Воронину удостоверение главы города.

Напомним, Игорь Воронин в последние четыре года возглавлял администрацию Волжского, так что работа эта для него не новая. Последние выборы, прошедшие 9 сентября, показали, что волжане не стали менять предпочтений и в Волжскую гордуму по итогам прошли многие их тех депутатов, которые работали в прошлом созыве. 14 сентября новый состав гордумы собрался на свое первое заседание. В нем приняли участие все 30 избранных депутатов, уточнили «КП-Волгоград» в мэрии Волжского.

На этом заседании депутаты единоглассно проголосовали за кандидатуру Игоря Воронина на должность главы города.

Соответствующее постановление Волжской городской Думы вступило в силу.

igorvoroninvlzigorvoroninvlz
Спасибо за оказанное доверие. Со своей стороны обещаю вам открытую, честную работу в интересах жителей Волжского.
314 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей