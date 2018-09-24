Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин

СЕГОДНЯ 11:58 2018-09-24T12:00:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 сентября, Игорь Воронин официально стал главой Волжского. На аппаратном совещании, которое прошло в администрации, он принял присягу на верность городу. А председатель Волжской гордумы Дмитрий Ястребов вручил Игорю Воронину удостоверение главы города.

Напомним, Игорь Воронин в последние четыре года возглавлял администрацию Волжского, так что работа эта для него не новая. Последние выборы, прошедшие 9 сентября, показали, что волжане не стали менять предпочтений и в Волжскую гордуму по итогам прошли многие их тех депутатов, которые работали в прошлом созыве. 14 сентября новый состав гордумы собрался на свое первое заседание. В нем приняли участие все 30 избранных депутатов, уточнили «КП-Волгоград» в мэрии Волжского.

На этом заседании депутаты единоглассно проголосовали за кандидатуру Игоря Воронина на должность главы города.

Соответствующее постановление Волжской городской Думы вступило в силу.