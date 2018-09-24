2018-09-24T11:42:59+03:00
Происшествия

На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело

Пострадавшая познакомилась с преступником в соцсети
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Следователи ходатайствуют в суде об аресте преступника.Следователи ходатайствуют в суде об аресте преступника.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жуткая история, произошедшая накануне в поселке Гумрак города Волгограда, к счастью, закончилась благополучно: заложники живы, преступник задержан и на него уже завели уголовное дело по статье 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Напомним, вечером 22 сентября в полицию поступило сообщение о том, что пьяный мужчина взял в заложники женщину и ее 6-летнего ребенка. Он избивал их и грозился убить.

Сегодня стали известны подробности этой драмы. Как выяснили следователи Отдела полиции №3 (Дзержинский район) УМВД по Волгограду, женщина познакомилась с 33-летним уголовником в соцсети. Какое-то время они переписывались, а в субботу мужчина пригласил женщину в гости. Сама она живет в Волжском. На первое свидание почему-то приехала в гости со своим шестилетним сыном. Но едва переступила порог, как столкнулась с агрессивным пьяным мужиком. Он повздорил со своими пожилыми родителями и выгнал стариков на улицу. А гостью с ребенком запер в доме.

Правоохранители провели целую спецоперацию по спасению заложников, которым мужчина угрожал ножом. При поддержке бойцов Рогсвардии женщину и ее сына освободили. А сам уголовник заперся в подвале. Но достали и его.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, мужчина этот уже был не раз судим - за кражу и грабеж. Алкоголь вызвал приступ агрессии, и он избил женщину, нанеся ей тяжелые травмы головы. Сейчас он находится под стражей. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему пресечения в виде ареста, уточняют в ведомстве.

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