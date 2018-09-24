2018-09-24T14:04:06+03:00
Происшествия

16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки

Девушка ушла в колледж и пропала
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Помогите найти Кристину Пястолову!Помогите найти Кристину Пястолову!
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Пошли четвертые сутки, как 16-летняя Кристина Пястолова из поселка Елань Волгоградской области не выходит на связь и не появляется дома. Девушка пропала еще 20 сентября. Ушла в аграрный колледж, где куда только поступила в этом году, и даже появилась в учебном заведении, пообщалась с однокурсниками, но на занятия не пошла. И как в воду канула. Больше студентку никто не видел.

Фото группы ВК "ВолгоСпас - поиск пропавших детей".

Фото группы ВК "ВолгоСпас - поиск пропавших детей".

Полиция опрашивает всех друзей, знакомых и близких Кристины. Но пока известий, которые могли бы пролить свет на бесследное исчезновение девушки, нет. К поискам подростка уже подключились волонтеры из Елани и Волгограда. Удалось даже взломать страничку Кристины в соцсети, правоохранители изучают ее. Но пока кроме слухов достоверной информации о «потеряшке» нет. А слухи по поселку уже поползли самые разные: от того, что девушка уехала в другой город до похищения. Но, повторимся, официальной информации пока нет. Ведутся поиски.

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