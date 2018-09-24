Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице

СЕГОДНЯ 10:59 2018-09-24T10:59:31+03:00

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Каждый год по вине пьяных за рулем гибнут тысячи людей. И все равно находятся те, кого эта страшная статистика не пугает. Вот еще один волгоградец, выпив рюмку, видимо, посчитал себя бессмертным и решил, что с ним за рулем ничего произойти не может. Самоуверенность и беспечность опять привели к трагедии. На этот раз в аварии один человек погиб, еще трое оказались в больнице.

Произошло это 23 сентября примерно в 15.50 в Жирновском районе Волгоградской области. 43-летний местный житель сел за руль выпившим. В салоне вместе с ним находились еще трое мужчин. На «Ауди А3» они ехали по дороге от села Верхняя Добринка к селу Макаровка. Лихач гнал на высокой скорости, а дорога там не ахти. Объезжая ямы да ухабы, машину занесло на обочину и водитель не справился с управлением. Иномарка скатилась в дороги в кювет, где перевернулась несколько раз.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, на месте ДТП от полученных травм сразу скончался 63-летний пенсионер, который был в салоне иномарки. Сам водитель-виновник и еще двое мужчин - 54-х и 59-ти лет получили травмы, но остались живы. Их увезли с травмами в больницу.