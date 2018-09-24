Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора

СЕГОДНЯ 10:18 2018-09-24T10:20:27+03:00

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Как можно играючи очистить парк от мусора? Легко! Если заманить молодежь на «Чистые игры». В России этот проект придумали четыре года назад, в Волгоградской области прошло уже пять таких квестов, а во в Волгограде впервые. Суть заключается в том, что ребята собирают мусор, выполняя различные задания и участвуя в мастер-классах. В волгоградских «чистых играх» участвовало 28 команд из Ворошиловского, Краснооктябрьского, Тракторозаводского районов города, а также команды от сети гипермаркетов «Лента».

Более 100 добровольцев играли и очищали парк «Монолит». Главный приз, по условиям квеста, получила команда, набравшая максимум баллов. А присваивались баллы и за раздельный сбор мусора, и за необычные найденные предметы, за выполнение заданий. На этот раз победила команда «Дети капитана Гранта» из лицея №11. Второе место у команды «Эко-лайф» (гимназия №4), третье - у команду «Изолента» (сети «Лента»).

- Всего в рамках квеста команды участники собрали 2,5 тонны мусора. Эта игра была в Волгограде пробной, а на следующий год хотим провести ее во всех районах города, - говорит региональный координатор проекта "Чистые игры" Марина Ивлева.

На финише участников игры ждали подарки, пикник и другие бонусы от партнёров.

НА ЗАМЕТКУ

Проект «Чистые Игры» проводятся в России с 2014 года, он поддержан Агентством Стратегических Инициатив при президенте России. За время реализации проекта уборки прошли в 40 городах, где почти девять тысяч участников собрали более 200 тонн мусора. В Волгоградской области проект реализуется с 2017 года, «Чистые игры» проводились в городе Суровикино, а в августе 2018 года в посёлке Пятиморск Калачёвского района игры состоялись в рамках молодежного форума «Волга», тогда участники очистили береговую линию Волго-Донского канала, собрав 400 килограмм мусора.