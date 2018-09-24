2018-09-24T10:01:36+03:00
Происшествия

На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице

Пострадали в аварии пассажиры маршрутного такси и виновник ДТП
Наталья ГЛАЗУНОВА
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«Никогда не было и вот опять»: в Волгограде в аварию попала очередная маршрутка с людьми. Правда, на этот раз не по вине перевозчика. Он и его пассажиры как раз стали пострадавшими от нерадивого молодого водителя «Лады Калина».

20-летний парень за рулем легковушки летел по улице 64 Армии со стороны Советского района в сторону Красноармейского района. Да так разогнался, что не успел затормозить перед микроавтобусом «Фиат Дукат», который припарковался к остановке общественного транспорта, чтобы высадить пассажиров. Как раз в этот момент «Калина» и врезалась в маршрутку почти на полном ходу.

Удар был такой силы, что люди в салоне микроавтобуса попадали навзничь. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Как уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, от удара в маршрутке неудачно упали 47-летняя женщина и 13-летний мальчик. Они получили травмы, пусть и незначительные, но все же.

С травмами в больницу увезли и самого виновника ДТП.

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