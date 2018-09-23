Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой

23 Сент. 22:04 2018-09-23T22:04:02+03:00

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Сегодня, 23 сентября, у футбольных болельщиков Волгограда - настоящий праздник: Ротор вырвал победу у сильного соперника - ФК «Нижний Новгород». На глазах у 25 тысяч преданных фанатов Камиль Муллин забил второй гол. Наконец-то команда преодолела психологический барьер «невезения» и впервые забила второй гол в игре. Муллин действительно стал героем этого матча.

- Мы заслужили это всей командой. Очень давно не было побед. Спасибо всем болельщикам! Спасибо всем ребятам, которые бились сегодня до последнего, - поблагодарил Камиль волгоградцев. - Я считаю, мы наиграли на этот гол и смогли порадовать себя и весь город. Команда смогла хорошо выполнить свою задачу.

- Когда летел мяч от Воробьева, достаточно высоко, было трудно его достать, верили, что сможете?

- Если забил, значит верил.

- Это ошибка вратаря или ваше мастерство?

- Я достал до мяча, и каким-то чудом он пролетел между ног у вратаря, передо мной оказались пустые ворота, и мне оставалось только затолкать его в сетку.

- Какие эмоции?

- Самые положительные! Мы много очков потеряли, но плодотворно работали и хорошо, что сегодня выиграли и взяли 3 очка, которые нам очень нужны.