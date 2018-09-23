2018-09-23T22:04:02+03:00
Спорт

Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой

Камиль Муллин верил, что забьет
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото ФК "Ротор".Фото ФК "Ротор".
Изменить размер текста:

Сегодня, 23 сентября, у футбольных болельщиков Волгограда - настоящий праздник: Ротор вырвал победу у сильного соперника - ФК «Нижний Новгород». На глазах у 25 тысяч преданных фанатов Камиль Муллин забил второй гол. Наконец-то команда преодолела психологический барьер «невезения» и впервые забила второй гол в игре. Муллин действительно стал героем этого матча.

- Мы заслужили это всей командой. Очень давно не было побед. Спасибо всем болельщикам! Спасибо всем ребятам, которые бились сегодня до последнего, - поблагодарил Камиль волгоградцев. - Я считаю, мы наиграли на этот гол и смогли порадовать себя и весь город. Команда смогла хорошо выполнить свою задачу.

- Когда летел мяч от Воробьева, достаточно высоко, было трудно его достать, верили, что сможете?

- Если забил, значит верил.

- Это ошибка вратаря или ваше мастерство?

- Я достал до мяча, и каким-то чудом он пролетел между ног у вратаря, передо мной оказались пустые ворота, и мне оставалось только затолкать его в сетку.

- Какие эмоции?

- Самые положительные! Мы много очков потеряли, но плодотворно работали и хорошо, что сегодня выиграли и взяли 3 очка, которые нам очень нужны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей