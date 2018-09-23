2018-09-23T22:02:22+03:00
Спорт

Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр

Но наставник сине-голубых все-таки признался, что соперник держал преимущество на поле [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Тренер волгоградцев не скрывал радости от победы, и впервые улыбался на послематчевой пресс-конференции.Тренер волгоградцев не скрывал радости от победы, и впервые улыбался на послематчевой пресс-конференции.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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- Это одна из лучших наших игр, - с нескрываемой радостью отметил Роберт Евдокимов на пресс-конференции после матча с ФК «Нижний Новгород», которая прошла 23 сентября на «Волгоград Арене». - Хоть и два дня всего было на подготовку, но мы готовились серьезно. Знали, как будет играть Новгород, как будет атаковать. Но у нас не все, конечно, получалось. Может, не восстановились до конца. Но, тем не менее, самое главное для нас сегодня - это наша победа.

Хоть Евдокимов впервые за последние месяцы улыбался после матча, он признал преимущество в игре команды соперника.

- «Нижний Новгород» - очень сильная команда. И тренера я знаю и у меня только восклицательные знаки к его работе. И сегодня контроль мяча все-таки был больше за соперником. А мы, да, признаюсь, сегодня показали не самый качественный футбол. Но все-таки это победа! А это сейчас важнее каких-то тактических моментов. Мы доказали, что все-таки умеем побеждать, - говорит наставник сине-голубых.

Не забыл поблагодарить болельщиков за поддержку.

- Мы сейчас на таком месте, что многие б уже отказались ходить на футбол, а у нас полный стадион. Еще раз спасибо всем нашим фанатам!

Пресс-конференция. Ротор-Нижний Новгород. Роберт Евдокимов.

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