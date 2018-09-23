С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1

23 Сент. 19:57 2018-09-23T22:06:38+03:00

Первая победа за два месяца и надеемся, не последняя! Фото ФК Ротор

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Сегодня, 23 сентября, в рамках 13-го тура Олимп-Первенство ФНЛ «Ротор» принимал на своей домашней арене соперника из Нижнего Новгорода. На матч пришло 25705 зрителей.

«Ротор, вперед!», «Давай победу!», - волгоградские болельщики не жалели голоса на «Волгоград Арене». Тысячи фанатов, несмотря ни на что, пришли на стадион, чтобы поддержать свою команду. И мы победили!

Соперник сильный, и борьба на поле с первых минут была жесткая. Сине-голубые, оправдывая надежды волгоградцев, с первых минут пошли в атаку. Правда, опять до ворот не доходили. И новгородцы даже забили первый гол, но арбитр зафиксировал положение «вне игры» и его не засчитали. И тут впервые волгоградцам повезло: на 29-й минуте они заработали пенальти, и Андрей Мязин точным ударом распечатал ворота новгородцев. Первый тайм закончился в нашу пользу. Трибуны взрывались громогласным «Вперед за Ротор!».

Во втором тайме подопечные Роберта Евдокимова еще больше активизировались. И опять пропустили. Палиенко на 60-й минуте сравнял счет - 1:1.

По Волгоград Арене прокатился гул фанатов. Очередная ничья их никак не устраивала. Как и роторовцев. И вот он решающий гол: новгородский вратарь ошибается в штрафной и Муллин забивает в пустые ворота. Впервые в этом сезоне волгоградцы забивают второй гол в матче! Радости болельщиков не было предела. Долгожданная победа! Первая за два месяца игр, но надеемся не последняя.

После этого матча "Ротор" сдвинулся с мертвой точки и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. А следующий матч состоится 30 сентября. Сине-голубые играют в гостях с ФК "Армавир".