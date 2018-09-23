Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей

23 Сент. 15:07 2018-09-23T15:08:22+03:00

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Магическое слово «акция» притягивает волгоградцев, как магнит. А когда дело касается дешевой пиццы, то создается впечатление, что наших горожан перед этим не кормили неделю. Люди готовы часами стоять за халявным пирогом.

Сегодня, 23 сентября, одна из пиццерий устроила распродажи ко Дню пиццы во всех городах России, где работают ее филиалы. В погоне за сторублевой «пепперони» волгоградцы стоят с самого утра, и по несколько часов. В основном молодежь - школьники и студенты. Самые ушлые из них даже занимают очередь по несколько раз и продают свои места за «энные» суммы.

«КП-Волгоград» заглянул на сайт пиццерии, и оказалось, что из 380-ти заведений, открытых по всей России, больше всего дешевой пиццы сегодня приготовили и продали в Самаре - почти 13 тысяч штук, и в Волгограде - более 7,5 тысяч к обеду. На третьем месте в числе городов-рекордсменов по употреблению «халявной» пиццы стал Екатеринбург.