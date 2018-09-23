Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей

23 Сент. 14:28 2018-09-23T14:28:56+03:00

Статистика уверяет, что на эти три с половиной тысячи рублей волгоградец может питаться месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Без смеха: стоимость минимального набора продуктов питания, на который волгоградец может прожить месяц, составляет 3462 рубля. Трудно представить, как можно прожить на эти деньги, но статистика уверяет - можно. Причем в Волгоградстате уверяют, что в августе эта прожиточная сумма даже снизилась на 2,8%. Видимо, связано это с дешевыми нынче овощами.

Хотя с начала 2018-го стоимость этого минимального набора все же выросла на 3,5%. Как ни крути, а цены в магазинах растут. В среднем с начала года в Волгоградской области они выросли на 2,9%.

К сожалению, улучшений в перспективе ждать не приходится. Ведь судя по неурожаю на полях в ближайшее время подорожают и овощи.

Например, в Волгоградской области зерновых собрали 63,5% в сравнении к аналогичной дате предыдущего года. Масличных культур - 43,7 тысяч тонн (50,9% к началу сентября 2017-го), картофеля - 87,5% по сравнению с прошлым годом. Собрано 321,8 тысяч тонн овощей с открытого и защищенного грунта (64,1%).

На промышленность пока сильно рассчитывать тоже не приходится. Судя по данным Волгоградстата, индекс промышленного производства в регионе падает - по сравнению с августом 2017-го упал на 6,5%.