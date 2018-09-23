2018-09-23T12:54:46+03:00
Происшествия

На юге Волгограда пенсионер на «семерке» сбил подростка на велосипеде

16-летняя девочка получила травмы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Это случилось в Кировском районе Волгограда. Среди бела дня - примерно в 13.00 - 22 сентября на широкой магистрали пожилой водитель умудрился сбить девушку-подростка на велосипеде. 74-летний мужчина за рулем «семерки» ехал по улице Забайкальская со стороны улицы Гранатовой в сторону улицы Кизиловой. И как он не заметил велосипедистку, которая двигалась по дороге во стречном направлении, не понятно. Но девушка оказалась под колесами. Благо удар был не сильным. Школьница осталась жива. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, пострадавшую увезли в больницу с травмой.

А в Красноармейском районе в тот же день еще один пенсионер за рулем отечественной легковушки сбил пешехода. 60-летний водитель на «ВАЗ 219000» ехал по улице Панферова и тоже не рассчитал габариты и сбил 65-летнего мужчину, который шел по обочине в попутном направлении. Пожилого пешехода с травмами госпитализировали.

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