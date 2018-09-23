2018-09-23T14:02:49+03:00
Происшествия

В Волгограде пьяный рецидивист взял в заложники женщину и 6-летнего ребенка

В ходе спецоперации волгоградку и ее сына удалось вызволить, они сильно избиты [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пьяный уголовник избил заложников и угрожал зарезать их, если кто-либо войдет в дом. Благо все закончилось благополучно.Пьяный уголовник избил заложников и угрожал зарезать их, если кто-либо войдет в дом. Благо все закончилось благополучно.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жуткая драма разыгралась вчера, 22 сентября, в поселке Гумрак в Волгограде. Вечером в полицию Дзержинского района со слезами позвонила жительница из поселка и рассказала, что пьяный мужчина удерживает в доме женщину с ребенком, и бьет их.

На место ЧП тут же выехала группа захвата. Ситуация на месте оказалась действительно критической. Как выяснили полицейские, ранее судимый мужчина в тот день сильно напился. Он ввалился в дом к своим пожилым родителям с какой-то женщиной и ее шестилетним сыном. Вспыхнула ссора, в ходе которой уголовник выгнал на улицу своих стариков, а сам заперся в доме с гостями.

Как рассказали, пенсионеры, прибывшим на место правоохранителям, сын их в порыве агрессии избил гостью и ее ребенка и не выпускает из дома.

Рецидивиста задержали, заложников спасли живыми. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Рецидивиста задержали, заложников спасли живыми.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Мужчина не отпустил заложников, даже когда этого потребовали полицейские. Более того, он достал нож и стал угрожать, что зарежет женщину и ребенка, если кто-то войдет в дом. Но стражи порядка все-таки смогли скрутить преступника и освободить заложников. Сейчас, как уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 31-летняя жительница Волжского и ее сын находятся в больнице. Судимый уголовник таки нанес им многочисленные травмы.

По данному факту проводится проверка, на основании которой вынесут процессуальное решение, -уточняют в ведомстве.

заложники Волгоград.

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