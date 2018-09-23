Красный ягуар с бантиком: такой подарок сделала волгоградка Елена Исинбаева своей сестре

23 Сент. 11:23 2018-09-23T11:24:21+03:00

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Наша именитая землячка Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева известна своей щедростью далеко за пределами Волгограда. Она помогает начинающим спортсменам и детям с особыми потребностями, открывает спортивные площадки во дворах, а благотворительный фон ее имени проводит всевозможные мероприятия. Ну и, конечно, Елена не жалеет денег для своих самых близких людей. В прошлом году на день рождения отцу Исинбаева подарила новенький Toyota Land Cruiser Prado. А в этом году не менее шикарное авто преподнесла в презент своей любимой сестричке Инессе. Чем похвалилась в своем инстаграме.

«С днем рождения, кровинушка! Люблю тебя и очень ценю!», - подписала Елена фото сестрички на фоне подарка - красного «Ягуара».

Напомним, что год назад у Елены Исинбаевой умерла мама. На тот момент спортсменка уже была беременная вторым ребенком. Поддержкой и опорой для Елены стала ее младшая сестричка Инесса. Именно она помогает чемпионке с делами, и с двумя малышами - старшенькой Евой и младшеньким Добрыней.