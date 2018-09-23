В Волгограде иномарка врезалась в маршрутку: двое в больнице

23 Сент. 10:56 2018-09-23T10:56:11+03:00

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Расслабился, отвлекся за рулем и, как следствие, попал в аварию. Да еще и покалечил не только себя, но и другого человека. Сколько таких историй каждый день в сводках полиции? Вот очередное ДТП произошло в Дзержинском районе Волгограда по вине такого беспечного водителя. Случилось это рано утром - примерно в 06.45 - 22 сентября на шоссе Авиаторов.

23-летний водитель «Черри Тиго» мчался в сторону улицы Лесогорская. Да так разогнался, что даже не успел затормозить на светофоре. А впереди уже остановился на запрещающий сигнал микроавтобус «Луидор», который работает в режиме маршрутного такси и ехал с пассажирами в салоне. Кроссовер врезался в маршрутку почти на полном ходу. От удара микроавтобус с людьми аж подбросило. Не обошлось без пострадавших.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в аварии получили травмы два человека: 37-летний водитель микроавтобуса «Луидор» и 34-летняя пассажирка маршрутки. Обоих госпитализировали.