2018-09-23T10:56:11+03:00
Происшествия

В Волгограде иномарка врезалась в маршрутку: двое в больнице

Невнимательный водитель кроссовера на скорости протаранил остановившийся на светофоре микроавтобус
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Водитель и пассажирка маршрутки получили травмы.Водитель и пассажирка маршрутки получили травмы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Расслабился, отвлекся за рулем и, как следствие, попал в аварию. Да еще и покалечил не только себя, но и другого человека. Сколько таких историй каждый день в сводках полиции? Вот очередное ДТП произошло в Дзержинском районе Волгограда по вине такого беспечного водителя. Случилось это рано утром - примерно в 06.45 - 22 сентября на шоссе Авиаторов.

23-летний водитель «Черри Тиго» мчался в сторону улицы Лесогорская. Да так разогнался, что даже не успел затормозить на светофоре. А впереди уже остановился на запрещающий сигнал микроавтобус «Луидор», который работает в режиме маршрутного такси и ехал с пассажирами в салоне. Кроссовер врезался в маршрутку почти на полном ходу. От удара микроавтобус с людьми аж подбросило. Не обошлось без пострадавших.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в аварии получили травмы два человека: 37-летний водитель микроавтобуса «Луидор» и 34-летняя пассажирка маршрутки. Обоих госпитализировали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей