2018-09-23T10:25:13+03:00
Происшествия

В Елани из колледжа бесследно исчезла 16-летняя девушка

Студентку ищут с 20 сентября
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Девушка пришла в колледж, но на занятия так и не попала. С тех пор ее никто не видел. Фото с личной странички Кристины.Девушка пришла в колледж, но на занятия так и не попала. С тех пор ее никто не видел. Фото с личной странички Кристины.
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Жители Елани Волгоградской области напуганы и взбудоражены: за неделю в их небольшом поселке пропало два человека. 17 сентября ушел из дома и не вернулся 34-летний Алексей Кольжанов из села Березовка. Мужчину до сих пор ищут. А через три дня в Елани пропала 16-летняя девушка Кристина Пястолова. Ее разыскивают уже третьи сутки, и пока никаких известий.

Учится Кристина в Еланском аграрном колледже. Именно там ее и видели в последний раз утром 20 сентября. Она как обычно пришла в колледж, но на занятиях так и не появилась. Когда она не вернулась домой к вечеру, и телефон перестал отвечать, родители бросились на поиски. Девушку уже ищут полиция, волонтеры и просто небезразличные жители Елани, но пока поиски не увенчались успехом.

-Помогите найти нашу девочку! - с криком о помощи обращаются в соцсетях родные Кристины.

Известно немного. В день пропажи на ней была черная толстовка и джинсы. С собой был небольшой розовый рюкзак.

Приметы: волосы темные до плеч, славянской внешности, на вид 16-17 лет, нормального телосложения.

Правоохранители прочесывают местность, и тоже просят о помощи в поиске.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, или видели Кристину, сообщите, пожалуйста, об этом в УМВД по Еланскому району по телефонам 8 (84452) 5-55-81, или 102.

Важна любая информация!

Телефон родственников - 89377414535

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