Под Волгоградом мужчина сгорел в летней кухне

23 Сент. 09:36 2018-09-23T09:36:05+03:00

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Минувшие сутки спасателям пришлось шесть раз выезжать на тушение крупных пожаров, и это не считая мелких возгораний. В одном из таких ЧП погиб мужчина.

Случилось это в станице Голубинская Калачевского района. Примерно в пять утра соседи, которые живут по улице Молодежная, увидели дым, который исходил от летней кухни. Вызвали пожарных. К моменту их прибытия домик уже полностью был охвачен огнем. Под обломками нашли тело 61-летнего хозяина. Причину пожара, который унес жизнь волгоградца, еще предстоит установить экспертам.

А часом ранее - в 03.54 - диспетчеру спасателей поступило сообщение из Краснооктябрьского района Волгограда. Там во дворе дома по улице Репина, по неизвестной пока причине, вспыхнула «Лада приора» 2008 года выпуска. Легковушка сгорела до тла и восстановлению не подлежит. А эксперты изучают, что же привело к таким печальным последствиям.