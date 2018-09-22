2018-09-22T19:40:13+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают в «Книжный клуб»

Родителям и детям предложат совместное чтение и развлечения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Детей и родителей объединит любовь к книгам.Детей и родителей объединит любовь к книгам.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Всероссийский коммуникационный проект «Книжный клуб» откроется в Волгограде в полдень 23 сентября. Детей и их родителей ждет праздник и знакомство с добрыми книгами. Пройдет мероприятие в ТРЦ «Акварель».

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, Книжный клуб поможет ребятам и взрослым стать ближе и лучше понять друг друга. В программе - игры, чтение книг, конкурсы и викторины, розыгрыши. А победители получат книжки. Также книги подарят многодетным семьям и семьям, в которых воспитывают приемных детей.

Волгоград станет одним из десяти городов, где пройдет подобная акция.

В программе на воскресенье, 23 сентября, также фестиваль «Японский ШкАФ» в Горьковке, собачий маскарад в Комсомольском саду. Футбольных болельщиков приглашают на стадион, а в выставочном зале музея ИЗО отметят Осенины. Смотрите путеводитель на выходные.

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