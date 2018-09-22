2018-09-22T19:06:12+03:00
Звезды

«Иди и смотри»: В Волгограде покажут ретроспективу фильмов Элема Климова

К 85-летию нашего земляка режиссера зрителям покажут пять известных кинолент
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На большом экране покажут «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Кадр из фильма.На большом экране покажут «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Кадр из фильма.
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В честь 85-летия нашего известного земляка режиссера Элема Климова волгоградцам покажут ретроспективу его фильмов. Зрители увидят пять самых известных и любимых кинолент, которые давно разобрали на цитаты. Показы пройдут в Волгограде с 25 по 27 сентября 2018 на семи площадках.

Откроет ретроспективу документальный фильм Татьяны Скабард «Элем Климов». Ее покажут в ДК профсоюзов, там же откроется фотовыставка о режиссере. Начало церемонии 25 сентября в 13.30.

Программа:

25 сентября в 17.00 - «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». ЦКиД «Родина» (ул. Невская, 13). Гости - продюсер Антон Климов и режиссер Александр Смольянинов.

26 сентября в 11.00 - «Спорт, спорт, спорт». Лицей № 5. Картину представят Елена Исинбаева и сценарист Герман Климов.

26 сентября в13.30 - «Иди и смотри». ВГСПУ.

26 сентября в 17.00 - «Агония». Интерактивный музей «Россия - моя история».

27 сентября в 11.00 - «Спорт. Спорт. Спорт». ЦКиД «Авангард».

27 сентября в 16.00 - «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». ГДЮЦ (ул. Краснознаменская, 11).

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