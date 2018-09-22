Ротор-2 в Раменском разгромил Сатурн - счет 0:3

22 Сент. 18:26 2018-09-22T19:40:49+03:00

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Дублеры волгоградского «Ротора» 22 сентября в подмосковном Раменском встретились с «Сатурном». Матч 10-го тура Олимп-Первенства ПФЛ группы «Центр» завершился убедительной победой «Ротора-2» - счет 0:3.

В первом тайме команды обменялись ударами в створ ворот, но счет так и не открыли. Это удалось лишь на 54-й минуте Дмитрию Лаврищеву. Спустя двадцать минут нападающий «Ротора-2» оформил дубль. Волгоградские футболисты на этом не успокоились. «Сатурн» пошел ва-банк, допустил несколько нарушений и уложил на газон Евгения Чабанова. Судья назначил пенальти, который сам Чабанов и реализовал уже в компенсированное время.

По итогам 10 тура «Ротор-2» на седьмом месте турнирной таблицы. Следующую встречу команда проведет с московским «Торпедо». Матч пройдет в Волгограде на стадионе «Нефтяник» 30 сентября в 14.00.

А 23 сентября болельщиков ждут на «Волгоград Арене». «Ротор» принимает «Нижний Новгород». Начало матча в 18.00. Болеем за наших!

«Сатурн» - «Ротор-2» - 0:3 (0:0)

«Сатурн»: Матвеенков, Злобин (Манюков, 73), Королев, Никитинский, Такулов, Бойченко, Семячкин (Потапов, 68), Бутаков, Широков (Царев, 70), Мельников, Корж (Бор, 46).

«Ротор-2»: Зорников, Пушкарев (Рымарь, 79), Верхоглядов, Сергиенко (Климов, 61), Щербаков, Лаврищев (Домничев, 90+), Хахалев (Кузнецов, 64), Шмелев, Шабичев (Лагутин, 74), Михайлов, Чабанов.

Голы: Лаврищев, 54. 78; Чабанов, 90+.

Предупреждения: Корж, 32; Королев, 80; Никитинский, 83 - Щербаков, 5; Хахалев, 25; Шабичев, 50; Михайлов, 90+.