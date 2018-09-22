Развязки у моста через Ахтубу достроят к концу года

22 Сент. 17:37 2018-09-22T17:37:32+03:00

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К концу 2018 года под Волгоградом планируют завершить строительство двух транспортных развязок на разных берегах у моста через Ахтубу: Краснослободск - Средняя Ахтуба и Средняя Ахтуба - Волжский. Тогда открытый в конце прошлого года мост сможет обслуживать транспортные потоки в полную силу. Пока же фуры, которые едут со стороны Ленинска и Астрахани, пускают по объездной дороге Волжского.

Сейчас рабочие продолжают укладывать асфальт, делают ливневки, укрепляют обочины дорог. Все это завершат в 2018 году, сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Каждый день на дорожной стройке трудятся 300 рабочих и 185 единиц техники, чтобы к концу года запустить движение со стороны Волжского и его объездной дороги, Средней Ахтубы и Волгограда.

Но работ на этом участке хватит и на следующий, 2019 год. Впереди благоустройство придорожной территории и монтаж новых линий освещения, которые растянутся на 25 километров.

Эти развязки – часть второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Напомним, строительство моста - это не только сам мост, но и все развязки, которые сделают его крупной международной транспортной артерией. Общая протяженность масштабного проекта - 34,6 километра. Разделили строительство на четыре пусковых комплекса. Первым был сам семикилометровый мост через Волгу. Второй - мост через Ахтубу. Третий должен соединить два моста, последний - с московской трассой. Когда грандиозный проект, наконец, воплотят в жизнь, к нам станут ближе Средняя Азия, Китай и Ближний Восток.