2018-09-22T15:45:39+03:00
Авто

Кировский район встал в глухой пробке из-за ДТП

Скорость движения в сторону центра около 5 - 7 километров в час
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пробка растянулась на три километра.Пробка растянулась на три километра.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Те, кто собрался днем в субботу 22 сентября отправиться на автомобиле или общественном транспорте из южных районов Волгограда в сторону центра города, застряли в многокилометровой пробке в Кировском районе. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» скорость движения в направлении центра составляет около 5 - 7 километров в час. Причина тому сразу несколько ДТП на участке продольной от улицы Зины Маресевой до Горной поляны. На светофоре у поворота на Горную поляну столкнулись иномарка и автоцистерна, перекрыв две полосы движения на два с лишним часа.

Еще больший затор образовался на перекрестке улицы Кирова и улицы 64-й Армии из-за еще одной аварии. Протяженность глухой пробки – около полутора километров, в целом затор растянулся на 3,5 километра и начинается от «107 школы». Но скорость движения здесь порядка 30 - 35 километров в час.

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