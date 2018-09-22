2018-09-22T15:23:18+03:00
Общество

Волгоградцев пригласили на «денежную кухню»

День открытых дверей проходит 22 сентября 2018 в Банке России
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Старинные купюры с интересом изучают взрослые и дети.Старинные купюры с интересом изучают взрослые и дети.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В субботу, 22 сентября 2018, волгоградцев пригласили на «денежную кухню». Двери в святая святых открыл Центральный банк на проспекте Ленина, 18. Внутрь на экскурсию пускают только тех, кто успел записаться. Там же можно увидеть коллекции старинных купюр и коллекционных монет, дети с удовольствием рассматривают через микроскоп, из чего сделаны деньги и учатся пользоваться счетами, которые многие из них еще не видели.

Из чего сделаны деньги? Сейчас узнаем. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из чего сделаны деньги? Сейчас узнаем.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А остальных до 18 часов ждут интерактивные площадки на улице у здания. Здесь учат разбираться в подлинности купюр, дают советы по финансовой грамоте. Можно даже научиться перевязывать пачки банкнот - вдруг пригодится. А кузнец прямо при вас чеканит звонкую памятную монету.

Вязать купюры в пачки научат на площади у банка. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вязать купюры в пачки научат на площади у банка.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе Дня открытых дверей также финансовый квест и множество «денежных» игр, представление театра теней и игры.

Еще больше фото смотрите в фотогалерее.

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