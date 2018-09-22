В Волжском устроят Православный велопробег

22 Сент. 14:55 2018-09-22T14:55:43+03:00

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Велосипед и здоровый образ жизни в последнее время на пике моды не только у волгоградцев, но и у волжан. Объединить их решили в Православный велопробег, который устроят в Волжском 23 сентября 2018 года. Велосипедисты соберутся у храма Серафима Саровского. В 11 утра начнется регистрация, в полдень – старт. Колонны велосипедистов в сопровождении сотрудников ГИБДД проедут по улицам города до храма Иоанна Богослова.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, такой велопробег пройдет в городе уже в четвертый раз. Присоединиться к колонне может любой желающий старше 18 лет. Вероисповедание здесь совсем не важно. Главное – приобщиться к ЗОЖ. Правда, перед стартом велопробега любителей двухколесного транспорта поприветствуют представители духовенства. А на финише у храма их будет ждать концерт и чаепитие.

Что еще интересного ждет волгоградцев в эти выходные [афиша, досуг].