На западе Волгограда отключат горячую воду в конце сентября

22 Сент. 13:36 2018-09-22T13:36:13+03:00

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В начале осени волгоградские коммунальщики продолжают готовиться к грядущему отопительному сезону, проводят финишные гидравлические испытания, строят и ремонтируют котельные. Трехнедельные отключения воды продолжаются в четырех районах города Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Кировском. Греть воду в чайнике и купаться в тазике придется вплоть до октября. А на следующей неделе с 24 сентября 2018 без горячей воды на несколько дней останутся жители еще нескольких улиц в Дзержинском районе.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», с 24 по 26 сентября 2018 отключат горячую воду в Волгограде по адресам: улица Аракская, 29, 31, 33, 35; улица Безымянная, 1; улица Хорошева, 14, 20. Без удобств останутся также госпиталь МВД и школа-интернат №2. А с 26 по 28 сентября без горячей воды будут жить обитатели домов №18, 19, 20, 21поселка Аэропорт.