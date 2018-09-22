2018-09-22T13:36:13+03:00
Недвижимость

На западе Волгограда отключат горячую воду в конце сентября

Пользоваться водогрейками с 24 сентября придется жителям четырех улиц [адреса]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сотням волгоградцев придется мыться в тазике.Сотням волгоградцев придется мыться в тазике.Фото: Валерий ШАХОВ
Изменить размер текста:

В начале осени волгоградские коммунальщики продолжают готовиться к грядущему отопительному сезону, проводят финишные гидравлические испытания, строят и ремонтируют котельные. Трехнедельные отключения воды продолжаются в четырех районах города Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Кировском. Греть воду в чайнике и купаться в тазике придется вплоть до октября. А на следующей неделе с 24 сентября 2018 без горячей воды на несколько дней останутся жители еще нескольких улиц в Дзержинском районе.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», с 24 по 26 сентября 2018 отключат горячую воду в Волгограде по адресам: улица Аракская, 29, 31, 33, 35; улица Безымянная, 1; улица Хорошева, 14, 20. Без удобств останутся также госпиталь МВД и школа-интернат №2. А с 26 по 28 сентября без горячей воды будут жить обитатели домов №18, 19, 20, 21поселка Аэропорт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей