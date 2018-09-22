2018-09-22T11:49:02+03:00
Общество

Дожди принесут в Волгоград похолодание

22 и 23 сентября 2018 волгоградцы могут насладиться последними теплыми выходными
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С понедельника зарядят дожди.С понедельника зарядят дожди.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Волгоградцы еще могут насладиться по-летнему теплыми выходными 22 и 23 сентября. Уже в понедельник днем станет куда прохладней, зарядят дожди, а порывы ветра до 15 м/с усилят неприятные ощущения. Погода с каждым днем все больше будет напоминать о наступлении осени.

По данным Волгоградского ЦГМС, в субботу 22 сентября днем воздух прогреется до +26°С, воскресенье 23 сентября будет таким же теплым - +23...+25°С. Правда, ночью температура опустится до +10...+12ºС.

В ночь на понедельник 24 сентября пройдет дождь и принесет прохладу – днем около +20°С. Будет мокро и 25 сентября. Ночью термометр покажет +11...+13ºС, а днем будет хоть и мокро, но вполне комфортно +22...+24°С.

В Волгоградской области местами дождь зарядит уже в воскресенье, а ночью похолодает до +7°С. Будет дождливым в регионе и начало недели.

Пока погода позволяет, волгоградцы могут насладиться прогулками и развлечениями в парках. В программе на выходные - много интересного.

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