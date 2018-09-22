Три пешехода пострадали в ДТП в Волгограде

22 Сент. 10:52 2018-09-22T10:54:29+03:00

За сутки в ДТП пострадали семь человек. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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В пятницу, 21 сентября, сразу трое пешеходов в Волгограде попали под колеса авто и оказались на больничной койке. Главной причиной стала их собственная беспечность. На улице Джабаева в Советском районе в восьмом часу вечера под колеса «Шкода Фабия» попал 63-летний мужчина. Он решил перебежать дорогу в неустановленном месте. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в результате пешеход получил множество травм. Ему придется задержаться в больнице.

На Красном в это же время парень на «Дэу Нексиа» на улице Еременко неподалеку от остановки «улица Штеменко» по касательной зацепил 65-летнюю пенсионерку. Женщина также проигнорировала пешеходный переход.

А в Красноармейском районе на улице Островной около трех часов дня 26-летний парень на «ВАЗ-2115» наехал на пьяного 56-летнего пешехода.

Под колесами авто оказались и два подростка-велосипедиста.