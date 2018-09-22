2018-09-22T10:54:29+03:00
Происшествия

Три пешехода пострадали в ДТП в Волгограде

Все трое находятся в больницах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
За сутки в ДТП пострадали семь человек.За сутки в ДТП пострадали семь человек.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В пятницу, 21 сентября, сразу трое пешеходов в Волгограде попали под колеса авто и оказались на больничной койке. Главной причиной стала их собственная беспечность. На улице Джабаева в Советском районе в восьмом часу вечера под колеса «Шкода Фабия» попал 63-летний мужчина. Он решил перебежать дорогу в неустановленном месте. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в результате пешеход получил множество травм. Ему придется задержаться в больнице.

На Красном в это же время парень на «Дэу Нексиа» на улице Еременко неподалеку от остановки «улица Штеменко» по касательной зацепил 65-летнюю пенсионерку. Женщина также проигнорировала пешеходный переход.

А в Красноармейском районе на улице Островной около трех часов дня 26-летний парень на «ВАЗ-2115» наехал на пьяного 56-летнего пешехода.

Под колесами авто оказались и два подростка-велосипедиста.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей