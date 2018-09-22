2018-09-22T10:44:04+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают полюбоваться на тропическую гуаяву

А при желании – вырастить экзотические плоды дома
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так выглядит гуаява. Фото: облкомприроды.Так выглядит гуаява. Фото: облкомприроды.
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В волжской оранжерее Волгоградского ботанического сада в сентябре созревают плоды экзотических растений. Сейчас одним из главных украшений стал псидиум - небольшое деревце семейства миртовых. Его яркие плоды называют гуаява. На вкус это смесь малины и хвои. Попробовать экзотическую новинку вряд ли получится, но посмотреть и даже вырастить самому - легко.

Родина псидиума - Бразилия и Мексика. Но как комнатное растение он замечательно чувствует себя и в наших краях. Главное, постоянная температура в районе 20 - 25 градусов, хорошая освещенность и подкормки. Как вырастить псидиум и ухаживать за экзотическим деревцем дома, расскажут на экскурсии в оранжерее специалисты ботанического сада.

Находится оранжерея в Волжском. Там выращивают сотни экзотических растений. Записаться на часовую экскурсию по тропическому саду можно по телефону (8443) 41-60-11. Стоимость билета - 100 рублей с человека.

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