2018-09-22T10:56:01+03:00
Происшествия

Два подростка на велосипедах попали под колеса машин в Волгограде

Мальчик и девушка в больнице с ушибами
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сразу двое юных велосипедистов попали в ДТП.Сразу двое юных велосипедистов попали в ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Пятница 21 сентября оказалась весьма травмоопасной для волгоградских велосипедистов и пешеходов. Двое подростков на велосипедах попали под колеса автомобилей за сутки только в Волгограде. 16-летняя девушка пострадала около часа дня в частном секторе Кировского района. На улице Забайкальской велосипедистку сбил 74-летний водитель на «семерке». Она ехала навстречу автомобилю. В половине девятого вечера пострадал еще один юный велосипедист в Дзержинском районе города. 20-летний парень на «пятерке» наехал на 12-летнего подростка напротив дома №28а по улице 8-й Воздушной Армии. Паренек решил переехать дорогу в неположенном месте, не слезая с велосипеда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке, юные велосипедисты получили ушибы, сейчас они в больнице под наблюдением медиков. Как и трое пострадавших в ДТП пешеходов.

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