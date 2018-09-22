Мужчина сгорел на пожаре в Камышине

22 Сент. 09:44 2018-09-22T10:56:47+03:00

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Трагедия случилась утром в пятницу, 21 сентября, в городе Камышине Волгоградской области. Около восьми утра в четырехэтажном доме на улице Волгоградской загорелась одна из квартир. Огонь охватил вещи в жилой комнате площадью порядка 12 квадратных метров. К приезду пожарных пламя распространилось по всей площади помещения. На то, чтобы ликвидировать горение, ушло всего 13 минут. Но хозяина квартиры спасти не удалось. Когда огонь потушили, на пепелище нашли тело 53-летнего мужчины.

- Причину пожара еще предстоит установить экспертам, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Всего за сутки в области случилось девять серьезных пожаров. Треть из них пришлась на автомобили. В Волгограде на улице Казахской из-за замыкания проводки сгорела Дэу Нексия. По той же причине в Иловле загорелся старый Фольксваген. В Волжском на улице Пушкина полыхал Рено Дастер. Причину этого возгорания пока не определили.