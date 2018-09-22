2018-09-22T10:56:47+03:00
Происшествия

Мужчина сгорел на пожаре в Камышине

Причины возгорания еще предстоит установить
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
За сутки в области случилось девять серьезных пожаров.За сутки в области случилось девять серьезных пожаров.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Трагедия случилась утром в пятницу, 21 сентября, в городе Камышине Волгоградской области. Около восьми утра в четырехэтажном доме на улице Волгоградской загорелась одна из квартир. Огонь охватил вещи в жилой комнате площадью порядка 12 квадратных метров. К приезду пожарных пламя распространилось по всей площади помещения. На то, чтобы ликвидировать горение, ушло всего 13 минут. Но хозяина квартиры спасти не удалось. Когда огонь потушили, на пепелище нашли тело 53-летнего мужчины.

- Причину пожара еще предстоит установить экспертам, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Всего за сутки в области случилось девять серьезных пожаров. Треть из них пришлась на автомобили. В Волгограде на улице Казахской из-за замыкания проводки сгорела Дэу Нексия. По той же причине в Иловле загорелся старый Фольксваген. В Волжском на улице Пушкина полыхал Рено Дастер. Причину этого возгорания пока не определили.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей