Запрет на посещение волгоградских лесов продлили до 12 октября

22 Сент. 09:08 2018-09-22T09:08:28+03:00

Такие предупреждения и шлагбаумы установили на въездах в леса. Фото: облкомприроды

Еще на три недели отдых в лесу под запретом

Изменить размер текста: A A

Начало осени в Волгоградской области выдалось сухим и ветреным. Опасность возникновения природных пожаров по-прежнему велика. Чаще всего разгорается огонь в степи и в лесах из-за человека - непотушенный костер, брошенные окурки, битые стекла, промасленная ветошь. Поэтому вход и въезд в леса на территории региона продлили еще на три недели - до 12 октября.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомприроды, посещение лесов, а также въезд в них любого транспорта под полным запретом. Исключение - лишь для спецтранспорта.

Там, где пожары случаются чаще всего, ходят патрули - лесники и полицейские. О въезде на запретную территорию предупредят специальные аншлаги, дороги перегорожены шлагбаумами. В регионе с 5 мая все еще действует особый противопожарный режим. Так что тех, кто нарушит запрет, ждет наказание в виде двойного штрафа.