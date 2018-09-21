2018-09-21T21:26:13+03:00
Общество

Волгоградский кинолог с собакой стал лучшим в розыскной службе

Соревнования среди сотрудников УФСИН проходили в Нижнем Новгороде
Екатерина МАЛИНИНА
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Это не первая награда волгоградца. Фото: УФСИН по Волгоградской областиЭто не первая награда волгоградца. Фото: УФСИН по Волгоградской области
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Собаки состоят на службе у человека тысячи лет. И современный компьютеризированный мир ничего в этом постулате не поменял. Они состоят в штате полиции, МЧС, УФСИН. Для эффективной работы с ними работают кинологи. Чтобы показать все мастерство взаимодействия и эффективности тренировок, периодически проходят соревнования. Очередная проверка прошла среди кинологов УФСИН в Нижнем Новгороде, куда направилась и волгоградская команда.

Наши ребята показали высокие результаты. Они преодолевали со своими подопечными полосу препятствий, проводили задержание, обыск, конвоировали, искали наркотики. Волгограде Павел Лаврик со своей овчаркой стал лучшим в категории «Розыскной профиль». Так что домой он приехал с медалями. Ну а собаке досталась вкусная косточка и похвалы от хозяина. Павел уже не первый год работает со своей питомицей и это не первая их награда.

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