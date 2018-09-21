В Волгограде врачи опровергли чудесное излечение ребенка от ВИЧ

21 Сент. 19:58 2018-09-21T23:42:27+03:00

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Информация о настоящем чуде, вселяющем надежду в сердца сотен инфицированных мамочек, появилась на сайте Волгоградской Епархии. Молодая женщина с ВИЧ-инфекцией родила дочку с тем же диагнозом, но ребенок затем чудесным образом исцелился. Медики скептически относятся к разговорам о чуде. Главный врач Волгоградского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниям Олег Козырев подтвердил "КП-Волгоград", что у них проходит лечение молодая женщина с дочкой. И два последних анализа действительно показали снижение репликации ВИЧ до минимального количества, ниже порога обнаружения. Но это лишь ремиссия и следствие правильно подобранного лечения, а не божественное исцеление. ВИЧ-инфекция неизлечима.

Но женщина верит в чудо. Год назад она обратилась за помощью в Святотроицкий социальный центр, где ее взяли под опеку: помогли с отдельным съемным жильем. Там же она пришла к вере. Как считает мамочка, именно благодаря молитвам ее больная полуторогодовалая дочка исцелилась.