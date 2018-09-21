2018-09-21T18:35:07+03:00
Общество

С 22 сентября в Волгоградской области можно охотиться на дичь

Сезон добычи продлится до 15 ноября
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Только фазанов пока не стреляйте. На них можно будет охотиться только с 20 октября.Только фазанов пока не стреляйте. На них можно будет охотиться только с 20 октября.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Ну что, любители поохотиться за утками, вы уже приготовили снаряжение для походов по полям и лесам? Нет? Не опоздайте, ведь уже с завтрашнего дня - с 22 сентября в Волгоградской области открывается сезон любительской и спортивной охоты на пернатую дичь.

Охотиться можно будет в охотугодьях и охотничьих хозяйствах вплоть до 15 ноября. Кого можно получить в трофей: любую болотно-луговую дичь, за исключением фазана, охота на которого откроется только с 20 октября.

А вот на водоплавающую, боровую, полевую и степную дичь можно будет ходить аж до 2 декабря.

При этом сотрудники облкомприроды напоминают, что в области существуют ограничения допустимой добычи на одного человека в день (ознакомиться можно на сайте облкомприроды). Здесь же вы узнаете о программе по сбору фотографий добытой водоплавающей дичи.

И да, не забывайте по окончании охотничьего сезона (в течении 20-ти дней) заполнить и направить сведения о добыче по месту получения разрешения. Иначе вам грозит немалый штраф: для граждан - от 500 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 35 тысяч рублей.

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