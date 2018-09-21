Медики штурмуют ФАПы: в Волгоградской области стартует акция #ДоброВСело

21 Сент. 17:51 2018-09-21T17:51:25+03:00

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Акция #ДоброВСело шагает по России, вовлекая все больше регионов и городов. Добралась она и в Волгоградскую область. В чем суть акции? Ее придумали студенты-медики, а Минздрав России поддержал. Волонтеры решили помочь тем, кто живет в отдаленных поселках и хуторах, и для кого врачи-специалисты почти недосягаемы. Эти бригады медиков сами едут к селянам, проводят у них экспресс-диагностику и помогают благоустроить ФАПы (устраивают субботники), до которых часто у селян и чиновников руки не доходят. В Волгоградской области за месяц - с 22 сентября по 27 октября - эти бригады посетят 19 ФАПов в семи районах.

В акцию попали ФАПы Городищенского, Калачевского, Дубовского, Быковского, Иловлинского, Светлоярского и Среднеахтубинского районов. Медики проведут профилактические беседы и консультации, обучат навыкам оказания первой медицинской помощи.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения, такие акции с одной стороны привлекают молодых врачей-специалистов в села, с другой - формируют у селян бережное отношение к здоровью.