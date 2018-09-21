2018-09-21T17:51:25+03:00
Общество

Медики штурмуют ФАПы: в Волгоградской области стартует акция #ДоброВСело

Волонтеры и врачи отправятся в отдаленные хутора, чтобы помочь селянам с медпомощью
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Волонтеры-медики отправятся в отдаленные поселки и проведут субботники в ФАПах.Волонтеры-медики отправятся в отдаленные поселки и проведут субботники в ФАПах.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:

Акция #ДоброВСело шагает по России, вовлекая все больше регионов и городов. Добралась она и в Волгоградскую область. В чем суть акции? Ее придумали студенты-медики, а Минздрав России поддержал. Волонтеры решили помочь тем, кто живет в отдаленных поселках и хуторах, и для кого врачи-специалисты почти недосягаемы. Эти бригады медиков сами едут к селянам, проводят у них экспресс-диагностику и помогают благоустроить ФАПы (устраивают субботники), до которых часто у селян и чиновников руки не доходят. В Волгоградской области за месяц - с 22 сентября по 27 октября - эти бригады посетят 19 ФАПов в семи районах.

В акцию попали ФАПы Городищенского, Калачевского, Дубовского, Быковского, Иловлинского, Светлоярского и Среднеахтубинского районов. Медики проведут профилактические беседы и консультации, обучат навыкам оказания первой медицинской помощи.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения, такие акции с одной стороны привлекают молодых врачей-специалистов в села, с другой - формируют у селян бережное отношение к здоровью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей