Встречу матери и сына, которого она 11 лет назад отдала цыганам, покажут на телешоу

21 Сент. 16:52 2018-09-22T08:53:26+03:00

Костя очень хочет верить родной матери и в то, что эта история завершится хэппи-эндом. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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За 15-летним Костей Костенко охотились все телеканалы страны, чтобы первыми показать его слезы в прайм-тайм. Встречу подростка и его матери все же запечатлели камеры. Женщина плакала и просила прощения при встрече с сыном, которого 11 лет назад оставила цыганам. Вечером 21 сентября ее покажут в телешоу «Жди меня». Начнется программа на канале НТВ в 18.10.

Напомним, в поле зрения полиции 15-летний Костя попал 10 сентября. В райотдел его привела мама друга Инна Чайченко. Оказалось, что более 11 лет мальчик жил в цыганской семье, последние восемь лет - в Волгограде. Перед тем, как Костя нашел маму, ее нашли полицейские из Омска. Чтобы объявить: ребенок, которого у вас украли 11 лет назад, обнаружен в Волгограде. Мальчик жив, здоров, вырос в цыганской семье и ни дня не учился в школе. Только допросив всех участников этой драмы, следователи поняли: мальчишку никто не похищал и не продавал. Мама оставила его цыганам сама.

Корреспондент «КП-Волгоград» встретился и пообщался с Костей после съемок для телевидения. Родная мать уже увезла его из Волгограда. Съемочная группа телешоу помогла оформить документы подростку всего за сутки.

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Об этой встрече подросток мечтал много лет. Но вряд ли он представлял, что пройдет она под прицелом телекамер. Раскаявшаяся мать плакала и просила у сына прощения. Ведь ребенка у нее никто не похищал, она сама отдала его цыганской семье. И лишь однажды за все это время пыталась искать сына - написала письмо в программу «Жди меня». Со съемочной группой этого телешоу Марина и прилетела в Волгоград (подробности).

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