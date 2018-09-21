На юге Волгограда у бензовоза на ходу оторвалась цистерна

21 Сент. 16:13 2018-09-21T16:24:23+03:00

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Днем 21 сентября Западный объезд Волгограда временно закрыли для движения транспорта. Виной всему авария, которая произошла на подъезде к поселку Южный Светлоярского района Волгоградской области. Здесь перевернулся бензовоз.

Точнее перевернулся не сам бензовоз, а только его цистерна. Как такое произошло не могут понять, ни сам водитель грузовика, ни полицейские, которые сейчас работают на месте ДТП.

Бензовоз вез топливо АИ-92 в село Червленое, когда на повороте вдруг цистерна оторвалась и упала рядом на обочину. Произошел разрыв сцепного устройства.

Бочка упала на обочину и, к счастью, не загорелась. Хотя бензин по дороге разлился.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Только по счастливой случайности бензин не загорелся и обошлось без жертв и пострадавших.

- Машина утром прошла предрейсовый осмотр и никаких нареканий не было, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону. - Из поврежденной бочки на дорогу вылился бензин. Залито почти 400 квадратных метров дороги. На месте работают спасатели, устраняют разлив. Движение по данному участку дороги временно ограничено.