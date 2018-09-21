Волгоградка помешала украсть крышки люков и попала в «Народный дозор»

21 Сент. 15:31 2018-09-21T15:31:06+03:00

Женщина не прошла мимо воровства, и люки остались закрыты и безопасны, и преступник - за решеткой. За что ей и вручили благодарственное письмо от начальника полиции Волгограда. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Все-таки есть в Волгограде люди, которым не все равно, что происходит вокруг. Благодаря таким, как они у нас порядок во дворах, и клумбы у подъездов. А, например, благодаря бдительности волгоградки Екатерины Абдразаковой удалось предотвратить преступление и избежать последующей трагедии. Спросите, что же такого она совершила? Да, просто не прошла мимо, когда увидела, что во дворе дома неизвестный мужчина пытается демонтировать и украсть металлические крышки с канализационных колодцев по улице Игарская. Женщина позвонила в полицию и сообщила об увиденном. Тут же к месту происшествия направили наряд ППС-ников. Правоохранители поймали преступника «на горячем».

Мужчина признался, что действительно хотел украсть люки и сдать их на металлолом. За покушение на кражу на него завели уголовное дело.

А вот волгоградке за активную гражданскую позицию и содействие полиции лично начальник УМВД по Волгограду полковник полиции Алексей Гусев вручил благодарственное письмо и ценный подарок.

Отдельную благодарность женщине выразили сотрудники "Концессии водоснабжения", которые всячески борются с воровством люков и рады, что на их призывы о помощи в этом нелегком деле окликаются неравнодушные волгоградцы.

Кроме того, как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, Екатерину Абдразакову решили номинировать на ежегодный конкурс «Народный дозор», который проводится по инициативе ГУ МВД России по Волгоградской области.