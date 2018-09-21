2018-09-21T16:22:58+03:00
Общество

Легендарный трамвай «Татра» уехал из Волгограда в Таганрог на съемки фильма Тодоровского

Режиссеру понадобилась именно такой «Т3» для воссоздания атмосферы 70-х
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Наш красно-желтый вагончик "засветится" в кино. Фото администрации Волгограда.Наш красно-желтый вагончик "засветится" в кино. Фото администрации Волгограда.
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Известный в России и за ее пределами режиссер Валерий Тодоровский приступил к съемкам очередного полнометражного художественного фильма. Будущая картина про Одессу, но в Украину на съемки попасть проблематично, поэтому часть сцен снимут в таганроге, где есть похожие улочки и пейзажи. Вот только трамвай «Татра Т3», который нужен для воссоздания атмосферы 70-х годов, в Таганроге не оказалось. Да и во всей Ростовской области такой вагон не нашли. А вот в нашем Волгограде эти чешские трамваи по сей день возят пассажиров. И многие их них хорошо сохранились до наших дней. В волгоградский МУП «Метроэлектротранс» и обратился Тодоровский за помощью. Отказать, конечно же, не могли.

Вечером 20 сентября двухдверный вагон Татра Т3 (номер 2571) погрузили на трал и отправили в Таганрог.

- Сопровождают трамвай три сотрудника предприятия, в том числе водитель, который также примет участие в съемках фильма и будет за рулем «Татры» в кадре, - хвалятся «КП-Волгоград» в администрации города.

На данный момент наш желто-красный вагон уже готовят к съемкам. Планируется, что уже к концу сентября он вернется обратно в Волгоград.

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