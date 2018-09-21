2018-09-21T13:49:33+03:00
Спорт

Тренера волгоградского «Ротора» оштрафовали за эмоции на игре с «Зенит-2»

Наставник заплатит 5 тысяч рублей, и столько же - клуб
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Матч был нервным как результат - штрафы за излишние эмоции. Фото ФК "Ротор".Матч был нервным как результат - штрафы за излишние эмоции. Фото ФК "Ротор".
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Последняя домашняя игра «Ротора» не принесла волгоградским фанатам радости. Да, команда сумела в последнюю минуту вырвать ничью у «Зенит-2», но волгоградцы ждали победы. Наставник сине-голубых Роберт Евдокимов тоже надеялся на победу, ведь поддержать его команду пришли десятки тысяч волгоградцев. Он так переживал и нервничал из-за ошибок своих подопечных, что даже нарушил регламент и вышел за пределы технической зоны. Ну и, как следствие, заработал за это штраф.

Сегодня, 21 сентября, Контрольно-дисциплинарный комитет вынес решение оштрафовать Роберта Евдокимова на пять тысяч рублей за нарушение на игре с «Зенит-2».

Кроме того, пять тысяч рублей заплатить и сам клуб: «Ротор» оштрафовали за иные нарушения регламента.

Напомним, матч «Ротор»-«Зенит-2» состоялся 15 сентября на «Волгоград Арене». Сине-голубые проиграли в основное время и только на только на 93-й минуте Абдулавов сравнял счет и принес своей команде ничью и хоть одно очко в копилку.

К слову, матч с «Балтикой», который прошел 19 сентября, волгоградцы также завершили вничью - 1:1.

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