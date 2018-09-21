Вдоль шоссе Авиаторов в Волгограде засохла почти тысяча молодых саженцев

21 Сент. 12:56 2018-09-21T12:58:54+03:00

Глава Волгограда был шокирован увиденным "озеленением" и потребовал подрядчика заменить все не прижившиеся саженцы. Фото администрации Волгограда.

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Сегодня , 21 сентября, глава Волгограда Виталий Лихачев поехал посмотреть, как выглядит участок от Самарского разъезда до нового путепровода после проведенного весной благоустройства. И, надо сказать, был несколько шокирован увиденным. Каждое десятое деревце, которое высадил подрядчик, не прижилось. Вместо зеленых саженцев вдоль шоссе Авиаторов из земли торчат сухие ветки.

Как показало обследование, засохли почти тысяча саженцев деревьев и кустарников. Виталий Лихачев уже дал поручение подрядчику заменить все не прижившиеся деревья новыми, причем сделать это должны в рамках гарантийных обязательств, которые взяла на себя компания-подрядчик.

- В октябре агрономы проведут дополнительное обследование, чтобы определить, каким из зеленых насаждений требуется дополнительный уход, а какие ввиду их состояния необходимо заменить, - отметил Виталий Лихачев. - Шоссе Авиаторов – одни из главных ворот города, весной эта территория должна быть приведена в порядок и радовать волгоградцев и гостей города зеленым видом.

Поливать молодые деревья подрядная организация будет поочередно с коммунальной службой Дзержинского района. Такое указание также дал глава города.