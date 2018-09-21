2018-09-21T11:55:27+03:00
Общество

В аптеке Волгограда торговали запрещенными «фанфуриками»

В продаже был нелегальный препарат «Вита-септ»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Уже несколько лет, как в России запретили свободно торговать спиртосодержащими жидкостями крепче 28 градусов. Под запрет попали все «фанфурики», которые партиями скупали алкоголики. Табу, напомним, наложили после того, как в Иркутске 77 человек скончались, выпив концентрат для принятия ванн «Боярышник». С тех пор сотрудники Роспотребнадзора во всех регионах тщательно следят, не нарушают ли запрет продавцы. Но то и дело находят нарушителей. Вот очередную партию запрещенного к свободной продаже препарата обнаружили в аптеке по улице Хорошева в Волгограде. Среди прочих лекарств здесь продавалось и спиртосодержащее антисептическое средство «Вита-септ». В аптеке насчитали 92 флакончика запрещенных «фанфуриков».

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном ведомстве, продукция арестована, начата процедура привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Кстати, если вам известны и другие факты продажи запрещенных препаратов, вы можете сообщить о них на «горячую линию» волгоградского Роспотребнадзора по телефонам 24-36-30, в ежедневном режиме, с 10.00 до 17.00.

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