Волгоград попал в ТОП-10 городов России по числу отелей с сауной

21 Сент. 11:35 2018-09-21T11:40:31+03:00

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Если летом туристы при выборе отелей отдают предпочтение тем, где имеются бассейн и хорошая сплит-система, то зимой постояльцы обращают внимание на наличие спортзалов и сауны. Да-да, об этом говорят исследования турфирм. А сервис путешествий OneTwoTrip пошел еще дальше и решил выяснить, в каких же городах России больше всего таких отелей - с саунами.

- Учитывая российский климат, возможность погреться востребована у путешественников на протяжении большей части года. Тем более, посещение сауны нередко входит в стоимость проживания, либо такая возможность стоит вполне разумных денег, - говорит директор гостиничного направления сервиса OneTwoTrip Максим Карауш.

Эксперты портала изучили описание более 5000 отелей в 30 крупнейших городах России. И выяснили, что сауна есть в 36% российских отелей. Больше всего таких гостиниц в Новосибирске - в 59% отелей города постояльцы могут попариться в сауне. На втором месте Хабаровск - 54% отелей имеют «парилки», на третьем - Челябинск с показателем в 53%.

Волгоград, что удивительно, тоже попал в ТОП-10, хоть и занял десятую позицию. В нашем городе 44% отелей имеют сауны и готовы предложить такую услугу своим постояльцам.

Топ-10 городов с максимальной долей отелей с сауной

1 Новосибирск -56%

2 Хабаровск -54%

3 Челябинск -53%

4 Оренбург 50%

5 Ульяновск -50%

6 Тольятти -48%

7 Ижевск -47%

8 Ярославль -47%

9 Кемерово -46%

10 Волгоград -44%