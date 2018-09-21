Волгоград попал в ТОП-10 городов России по числу отелей с сауной
Если летом туристы при выборе отелей отдают предпочтение тем, где имеются бассейн и хорошая сплит-система, то зимой постояльцы обращают внимание на наличие спортзалов и сауны. Да-да, об этом говорят исследования турфирм. А сервис путешествий OneTwoTrip пошел еще дальше и решил выяснить, в каких же городах России больше всего таких отелей - с саунами.
- Учитывая российский климат, возможность погреться востребована у путешественников на протяжении большей части года. Тем более, посещение сауны нередко входит в стоимость проживания, либо такая возможность стоит вполне разумных денег, - говорит директор гостиничного направления сервиса OneTwoTrip Максим Карауш.
Эксперты портала изучили описание более 5000 отелей в 30 крупнейших городах России. И выяснили, что сауна есть в 36% российских отелей. Больше всего таких гостиниц в Новосибирске - в 59% отелей города постояльцы могут попариться в сауне. На втором месте Хабаровск - 54% отелей имеют «парилки», на третьем - Челябинск с показателем в 53%.
Волгоград, что удивительно, тоже попал в ТОП-10, хоть и занял десятую позицию. В нашем городе 44% отелей имеют сауны и готовы предложить такую услугу своим постояльцам.
Топ-10 городов с максимальной долей отелей с сауной
1 Новосибирск -56%
2 Хабаровск -54%
3 Челябинск -53%
4 Оренбург 50%
5 Ульяновск -50%
6 Тольятти -48%
7 Ижевск -47%
8 Ярославль -47%
9 Кемерово -46%
10 Волгоград -44%