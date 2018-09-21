2018-09-21T11:12:03+03:00
Происшествия

Отравившегося мальчика на вертолете доставили из области в реанимацию Волгограда

Школьник наелся семян клещевины
Екатерина МАЛИНИНА
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Клещевина растение красивое, но опасное.Клещевина растение красивое, но опасное.
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В Волгограде вот уже больше года работает санавиация. Самых экстренных больных доставляют на вертолете из области в городские больницы. 20 сентября на борт вертолета поместили девятилетнего мальчишку из Новоаннинского района. Состояние ребенка было крайне тяжелым. Накануне школьник наелся семян клещевины. Растения красивого, но опасного. несколько семян могут вызывать кровавый понос, рвоту, высокую интоксикацию организма. Ну а десять штук приводят к летальным искходам даже у взрослых.

Как рассказали "КП-Волгоград" в комитете по здравоохранению Волгоградской области, мальчика доставили в больницу №25, где сразу же поместили в реанимацию токсикологического отделения. Состояние школьника средней степени тяжести. Жить он будет, но предстоит долгая реабилитация.

А родителям стоит рассказать детям об опасности клещевины, если они про это еще не знают. Растение очень опасно и каждый год в больницы попадают дети, отравившиеся его семенами.

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