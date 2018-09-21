2018-09-21T10:33:42+03:00
Происшествия

В Волгограде фура протаранила припаркованную «Ладу»: пострадал пешеход

Легковушку от удара отбросило на мужчину, стоявшего возле нее
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дальнобойщик не заметил припаркованную у обочины легковушку и влетел в нее на скорости.Дальнобойщик не заметил припаркованную у обочины легковушку и влетел в нее на скорости.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Движение по Третьей Продольной магистрали, которая в Волгограде является еще и объездной дорогой, всегда интенсивное. И останавливаться можно только в специально отведенных местах. Но водитель «ВАЗ-2114» остановился у обочины не по своему незнанию или невнимательности, а потому что машина сломалась. Он вынужденно припарковал легковушку к отбойнику, и вышел из машины. Именно в этот момент в его «четырнадцатую» на полной скорости и влетела фура.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, случилось это днем - примерно в два часа - 20 сентября. 34-летний дальнобойщик на «Вольво FH» с полуприцепом мчался по «трешке» со стороны улицы Неждановой в сторону Дзержинского района. Он не заметил припаркованную легковушку и не успел затормозить. От удара «четырнадцатую» отбросило на 31-летнего мужчину, который стоял у машины. Он остался жив, но получил травмы и его срочно госпитализировали.

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