23 сентября к игре «Ротора» электричкам Волгограда вернут остановку на Мамаевом кургане

21 Сент. 10:03 2018-09-21T10:03:21+03:00

Электрички подвезут болельщиков к игре и развезут после по домам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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23 сентября «Ротор» проведет домашнюю игру на «Волгоград Арене». Сине-голубые в рамках 13-го тура Олимп-Первенство ФНЛ будут принимать у себя соперников из Нижнего Новгорода. На этот матч уже проданы тысячи билетов, обе команды славятся своей поддержкой болельщиков. А значит, людей на стадионе будет много. Чтобы всех развести после игры по домам, в Волгограде усилят в этот день работу общественного транспорта. Не осталась в стороне и Приволжская железная дорога. По такому случаю они вернули на вечер 23 сентября остановку электричек на Мамаевом кургане.

В частности, у «Волгоград Арены» в этот день будут останавливаться электропоезда, курсирующие по маршруту Аэропорт – Шпалопропитка и Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская.

- № 6418 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская. Отправление со станции Шпалопропитка в 15:48. Прибытие на остановку Мамаев курган - в 16:53. Прибытие на конечную станцию Тракторная Пассажирская в 17:11;

- № 6746/6745 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с Аэропорта в 20:30. Прибытие на остановку Мамаев курган в 20:56. Прибытие на конечную - станцию Шпалопропитка в 22:04.